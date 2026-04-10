الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن المعادن النادرة لمواجهة هيمنة الصين

يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من التوصل إلى اتفاق للتنسيق بشأن إنتاج وتأمين المعادن النادرة، ضمن مسعى للحد من الاعتماد على الإمدادات الصينية.

ووفقا لمسودة "خطة عمل" اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الاتفاق المحتمل سيضع حوافز، مثل تحديد حد أدني للأسعار، قد تمنح ميزة للموردين غير الصينيين.

وأفادت المسودة، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتعاونان أيضا في وضع المعايير والاستثمارات والمشاريع المشتركة، إلى جانب التنسيق بشأن أي انقطاعات في الإمدادات من دول مثل الصين.

وأشارت المسودةن إلى أن الجانبين سوف يسعيان أيضا إلى ضم "شركاء من نفس التوجه" آخرين إلى اتفاق متعدد الأطراف للمساعدة في إنشاء سلاسل إمداد جديدة للمعادن النادرة، التي تدخل في تصنيع معظم التقنيات الحديثة تقريبا، بدءا من أنظمة توجيه الصواريخ والطائرات المقاتلة إلى السيارات الكهربائية.