رئيسة وزراء إيطاليا تدعو لفتح مضيق هرمز وتؤكد أهمية اتفاق نووي لضمان الاستقرار

أعربت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن تقديرها البالغ للجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، من رئيسة الوزراء الإيطالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدّد الرئيس على أهمية صون السلم والاستقرار الإقليميين، عبر البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، وإطلاق مسار تفاوضي جاد لتسوية القضايا العالقة.

كما استعرض الرئيس الجهود المكثفة التي بذلتها مصر مع مختلف الأطراف لوقف التصعيد، مؤكدًا دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع وإدانتها لأي انتهاك لسيادتها أو مساس بمقدرات شعوبها.

ومن جانبها، شددت ميلوني على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم، وعلى ضرورة الحفاظ على أمن دول الخليج، والتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يتضمن الضمانات ذات الصلة، واتخاذ كل ما يلزم لعدم اندلاع الحرب مجددًا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون والتنسيق السياسي مع مصر لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول أيضًا تطورات الوضع في لبنان، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تطلع بلادها إلى إطلاق مفاوضات مباشرة تفضي إلى وقف إطلاق النار هناك، مشيرة إلى أن حزب الله أخطأ في خياراته، في حين تجاوز الرد الإسرائيلي حدود الدفاع المشروع عن النفس، مؤكدة ضرورة إنجاح مفاوضات إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدًا للحرب في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ورئيسة الوزراء الإيطالية استعرضا أيضًا العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات التجارية والاقتصادية، فضلًا عن التعاون في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن شكرها لمصر على جهودها في هذا المجال.