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سجل فريق النصر السعودي، المهاجم السنغالي ساديو ماني في قائمته المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023 «كأس الملك سلمان»، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن نادي النصر وضع اسم ماني ضمن قائمته المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويأتي إجراء النادي السعودي تحسبًا للتوقيع مع المهاجم السنغالي في أي وقت خلال البطولة، حسبما أوضحت صحيفة الرياضية.

وتابعت الصحيفة السعودية أن كل فريق مشارك في البطولة العربية، يحق له تقديم قائمته بـ 35 لاعبا، شرط ألا يشارك أي لاعب إلا بعد تسجيله في الاتحاد المحلي الذي يتبعه النادي.

وأتمت الرياضية أن ماني وافق بالفعل على عرض النصر السعودي، ودخل في مفاوضات جادة مع مسؤوليه في الأيام الماضية.