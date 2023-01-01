هجوم صاروخي في جنوبي روسيا يسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل

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أفادت السلطات الروسية، بأن 15 شخصا على الأقل أصيبوا إثر ضربة صاروخية في مدينة تاجانروج جنوبي روسيا.

وقال حاكم المدينة فاسيلي جولابيف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الجمعة: "طلب 15 شخصا المساعدة الطبية حتى الآن"، لكن لم تقع حالات وفاة، وفقا للمعلومات المبدئية.

وسقط الصاروخ قرب مقهى بوسط المدينة، وأطلقت الشرطة تحقيقا.

وتم تداول صور عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر دمارا شديدا في الشارع، وأظهرت مقاطع فيديو سحابة دخان ضخمة فوق المدينة.

وتقع تاجانروج على بحر أزوف بالقرب من منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

وتشكو المناطق الروسية الحدودية من تزايد القصف من الجانب الأوكراني، إلا أن الضحايا والدمار في روسيا أقل بكثير من تبعات الحرب على الجانب الأوكراني.