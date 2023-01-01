بوتين خلال البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية: لدينا ما نقدمه للأفارقة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية، حزمة من القرارات التي توصل القادة الأفارقة المشاركون في القمة إليها، ومن بينها توفير الحبوب مجانا للبلدان النامية في ظل أزمة الحبوب.



وقال بوتين، في بيانه، إنه لدى روسيا ما تقدمه للأفارقة، من خلال الدعم والتنمية، لافتا إلى إقرار حزمة لا بأس بها لتنمية المسار، مثل استخدام العملات الوطنية في تنمية المدفوعات، وتوفير الحبوب مجانا لأصدقائنا الأفارقة، وإنشاء فروع للجامعات الروسية وتعزيز انتشار مدارس تعلم الروسية.



ولفت إلى الاستقرار على آلية جديدة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت، والتأكيد بين القادة الأفارقة على مواجهة الاستعمارية الحديثة وبناء عالم متعدد الأقطاب.



وذكر بوتين أن القمة الروسية الأفريقية عُقدت في أجواء مليئة بالصداقة وكانت مثمرة للغاية، على مستوى المنتدى الاقتصادي والإنساني وجلسات القمة والاجتماع الخاص بالممثلين عن المنظمات الأفريقية الإقليمية، مضيفا أنه سيناقش في المساء مع الدول الأفريقية المعنية التطورات حول أوكرانيا.



وأعرب عن سعادته لمشاركة الأغلبية الساحقة من الدول لأفريقيا بالقمة ورؤساء المنظمات التكاملية الأفريقية، مؤكدا أن ممثلي القارة الأفريقية أظهروا الإرادة السياسية واستقلالهم واهتمامهم لإقامة علاقات وتعزيزها مع روسيا.



وأبدى ثقته في نجاح للاتصالات الروسية الأفريقية التي تعتمد على الصداقة أثبت الزمن جدارتها، على الخبرة التاريخية للتعاون متعدد النواحي والمثمر الذي ظهر في نشأة الدول بأفريقيا.



وأكد أن ما هو مهم أن القمة أثبتت مجددا العزم المشترك لروسيا وأفريقيا على المزيد من تعزيز والبحث عن الأشكال الجديدة للشراكة ذات منفعة مشتركة، ومن اللافت تبني حزمة لا بأس بها من الوثائق المشتركة.