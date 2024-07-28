رئيس الموساد يصل إلى روما للمشاركة في مباحثات صفقة تبادل الأسرى في غزة

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع، وصل إلى العاصمة الإيطالية روما؛ للمشاركة في المباحثات بشأن صفقة التبادل المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأمس السبت، كشفت مصادر مطلعة، أن الأطراف المشاركة في اجتماع روما عازمة على الوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، ويضمن دخول المساعدات، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

ونقلت شبكة «سي أن أن» الأمريكية عن مصدر دبلوماسي، قوله إنه من المتوقع استئناف المفاوضات رفيعة المستوى بشأن غزة والإفراج عن الأسرى بين مدير «سي آي إيه» وليام بيرنز ونظرائه من مصر وقطر بالإضافة إلى الاستخبارات الإسرائيلية، في العاصمة روما قريبا جدا.

وسبق أن ذكر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن «مفاوضات تبادل الأسرى تشهد تقدما وأصبحت في مراحلها النهائية».

وقالت هيئة البث العبرية، إن «مكتب نتنياهو، أخطر وزراء المجلس الوزاري المصغر، بأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وصلت إلى مراحلها النهائية».

وأمس الأول الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا نتنياهو خلال لقائهما في واشنطن إلى التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتّفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن «الرئيس بايدن أعرب عن الحاجة إلى سدّ الفجوات المتبقية، وإنجاز الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إلى نهاية مستديمة للحرب في غزة».



