إقبال جماهيري كثيف على عروض مهرجان القدس السينمائي

رغم الخراب والدمار الذي يتسبب فيه يوميًا جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهالي غزة، الذين يدفعون ثمنًا باهظًا من أجل استرداد حريتهم وبلدهم المسلوبة منهم، حظيت فعاليات الدورة الثامنة والاستثنائية لمهرجان القدس السينمائي بحضور جماهيري كبير، حيث توافد المتعطشون للسينما والمحبون للحياة، ووقف أهل غزة في طوابير طويلة حاشدة لمشاهدة الأفلام المشاركة بالمهرجان وسط الحطام والبيوت المدمرة، جالسين على الأرض التي اختلط ترابها بدماء شهداء غزة الأبرار.

ومن جانبها، لم تعبأ إدارة المهرجان بشكل البيوت المحطمة، حيث وضعت الملصقات الخاصة بدعاية المهرجان على الجدران المتبقية من هذه البيوت.

وأبدى المخرج الفلسطيني المعروف رشيد مشهراوي سعادته الكبيرة بهذا الإقبال، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يسعدني عرض أفلام "من المسافة صفر" في غزة في افتتاح مهرجان القدس السينمائي، رغم كل ما يحدث هناك. ويسعدني النقاشات التي تثيرها العروض حول العالم، وحجم التضامن والاستقطاب، وموضوعات الأفلام التي تؤكد بلغة سينمائية أننا شعب اختار الحياة ويضحي من أجلها في جميع المجالات، بما في ذلك السينما والفن والثقافة."

يذكر أنه تم افتتاح فعاليات الدورة الثامنة والاستثنائية لمهرجان القدس السينمائي الدولي يوم الخميس الماضي بحضور رئيس ومؤسس المهرجان الدكتور عزالدين شلح ووزير الثقافة عماد حمدان، وانطلقت الفعاليات من مخيم اللاجئين بمدينة دير البلح.

بدأت فعاليات الحفل البسيط بكلمة للوزير حمدان تمنى خلالها التوفيق والنجاح للمهرجان، والذي يستمر حتى غد الاثنين 29 يوليو الجاري.