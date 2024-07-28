شهداء وجرحى في قصف الاحتلال جنوب قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 8 مواطنين في مدينة خان يونس ومحيطها جنوب قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مدفعية الاحتلال قصفت أحياء تل الهواء والصبرة والزيتون والشيخ عجلين في مدينة غزة، تزامنا مع شن الطيران الحربي غارتين على تل الهوا.

وأضاف أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بناية لعائلة دغمش في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة شمال غرب مخيم النصيرات وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشار مراسل «وفا» إلى جيش الاحتلال نسف مبان سكنية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من المكان، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية محيط منطقة قيزان النجار جنوب المدينة، وإطلاق النيران تجاه منازل وممتلكات المواطنين.

كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,258 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,589 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.