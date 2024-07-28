 فرنسا تعتقل مراهقا هدد الرئيس الإسرائيلي بمهاجمته في افتتاح الأولمبياد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تعتقل مراهقا هدد الرئيس الإسرائيلي بمهاجمته في افتتاح الأولمبياد


نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 7:50 م | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 7:50 م

اعتقلت الشرطة الفرنسية، السبت، صبيًّا يبلغ عمره 15 عاما، لصلته بتهديد عبر الإنترنت للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

وقالت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إنَّ فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الشرطة القضائية في مقاطعة فال دو مارن، اعتقلت الصبي في جرونوبل.

وجاء الاعتقال بعد أن نشر المراهق منشورا على حسابه بمنصة «إكس»، يدعو فيه للهجوم على رئيس إسرائيل.

واعترف المتهم بتهديد هرتسوج، الذي كان في العاصمة الفرنسية باريس لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية، الجمعة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق: «من الوهم الاعتقاد أنه إذا اختبأنا وراء اسم مستعار فإنه لا يمكن العثور علينا».

ويخضع الرياضيون الإسرائيليون المشاركون في أولمبياد باريس لحماية مستمرة من قبل الشرطة الفرنسية على مدار 24 ساعة يوميا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: «اتخذنا هذا القرار لأن الرياضيين الإسرائيليين مستهدفون بشكل خاص بالهجمات».

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