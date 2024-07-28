مقتل 15 شخصا جراء انهيار طيني في وسط الصين

لقى ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم وأصيب ستة آخرون في انهيار طيني ناجم عن فيضانات مفاجئة في مقاطعة هونان بوسط الصين ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي بي ) يوم السبت.

وجرف انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار جايمي مبنى من طابق واحد، قيل إنه منزل مستأجر للسياح ، في قرية يويلين.

وكان جايمي قد تسبب بالفعل في أضرار كبيرة ووفيات في الفلبين وتايوان.

ويشارك حوالي 700 من المستجيبين للطوارئ في جهود الإنقاذ.

كما تسبب الطقس السيئ في إحداث فوضى في أجزاء أخرى من البلاد.

وقتل عامل توصيل طلبات بسبب سقوط شجرة في شنغهاي أمس السبت ، حسبما ذكرت صحيفة "ذا بيبر" الحكومية.

وفي مقاطعة جيلين في الشمال الشرقي، كان لا بد من إجلاء 27 ألف شخص. وفُقد شخصان آخران في فوجيان، وتم نقل حوالي 300 ألف شخص من السكان لتأمين أماكن الإقامة.

وتتعرض الصين بانتظام لأمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة، خاصة خلال أشهر الصيف.