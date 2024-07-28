تل أبيب: رئيس الموساد عاد إلى البلاد بعد اجتماع روما والمفاوضات ستستمر في الأيام المقبلة

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قالت الحكومة الإسرائيلية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، مساء الأحد، إن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع عاد إلى تل أبيب بعد اجتماعه مع الوسطاء في العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت في البيان بأن رئيس جهاز الموساد ناقش خلال الاجتماع الوثيقة التوضيحية المقدمة من إسرائيل بشأن الاتفاق المقترح، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت إلى أن المفاوضات ستستمر في الأيام المقبلة بشأن القضايا الرئيسية.

ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية المزيد من التفاصيل حول المناقشات التي دارت في اجتماع روما.

ووفق الإعلام العبري شارك في اجتماع روما مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات عباس كامل.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير ومصدرين آخرين قولهم إن تل أبيب سلمت مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة إلى الولايات المتحدة السبت، والذي تضمن مطالب جديدة قد تعقد إبرام الصفقة.