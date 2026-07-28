محافظ الفيوم يبحث مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

بحث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، مع مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالمحافظة، سبل تعزيز التعاون المشترك، وآليات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة التدخلات الخدمية للأسر الأولى بالرعاية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية، والدكتور محمد رجب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرحمن أحمد صميدة أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وهنأ محافظ الفيوم مجلس الإدارة الجديد بفوزه في الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ برامج التنمية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات.

وأكد المحافظ ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة لرصد احتياجات القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن توجيه تدخلات الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة العمل الأهلي، ودعم الجمعيات القاعدية باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأقدر على تحديد احتياجاتهم الفعلية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الدراسة الميدانية التي أعدها طلاب جامعة الفيوم حول احتياجات عدد من القرى، لتحديد أولويات التدخل التنموي، ووضع برامج تستهدف معالجة قضايا محو الأمية، والحد من البطالة، ومواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وتحسين دخول الأسر، بما يعزز جهود التنمية المجتمعية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بوضع آليات واضحة للتنسيق بين مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمنع تكرار التدخلات وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وإعداد خطة عمل موحدة تستند إلى رؤية علمية واحتياجات واقعية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مجلس إدارة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الفيوم استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني، في إطار الالتزام بالقانون والحوكمة، موجهًا بدراسة إمكانية زيادة عدد الجمعيات الأهلية بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء أولوية للمراكز التي لم تشملها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، أعرب محسن ربيع، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، عن تقديره لدعم محافظ الفيوم للعمل الأهلي، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الاتحاد يضم تحت مظلته نحو 1300 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ويقدم الدعم الفني والاستشاري للجمعيات، ويسهم في توفيق أوضاعها القانونية، وتنظيم البرامج التدريبية للعاملين بالقطاع الأهلي، بما يعزز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في جهود التنمية والحماية الاجتماعية.