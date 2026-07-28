مياه البحيرة تبدأ تنفيذ حلول عاجلة لإنهاء أزمة ضعف المياه في إدكو

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة تنفيذ حزمة من الحلول العاجلة لمعالجة أزمة ضعف وانقطاع مياه الشرب بعدد من مناطق مركز ومدينة إدكو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبمتابعة ميدانية من المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وشكلت الشركة فريق عمل فني متخصص لمتابعة الأزمة على مدار الساعة، حيث انتهت المعاينات والدراسات الفنية إلى تنفيذ إجراءات عاجلة شملت زيادة كميات المياه والضغوط المغذية للمدينة، وتطبيق نظام المناوبات بالمناطق المرتفعة ونهايات الشبكات، إلى جانب الدفع بسيارات مياه شرب نقية تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال التدعيم.

وشهدت مواقع العمل وصول مواسير التدعيم، وبدأت فرق الشركة تنفيذ أعمال إحلال وتدعيم خطوط المياه باستخدام 450 ماسورة بلاستيك بقطر 6 بوصات بمناطق كوم حبالة وغيط العنب وبير صديق بغرب إدكو، وذلك من خلال مساهمة مجتمعية من مؤسسة دانا الخيرية.

كما شرعت الشركة في تنفيذ «بوستر» لتغذية أحد الخطوط الرئيسية، بهدف تحسين ضغوط المياه بمناطق شارع البحر وصلاح الدين وكوم حبالة وبير صديق، بما يسهم في استقرار الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد التراس أن الشركة تعمل وفق خطة متكاملة لا تقتصر على الحلول المؤقتة، وإنما تستهدف تنفيذ حلول هندسية مستدامة تنهي معاناة المواطنين مع ضعف المياه، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية حتى استقرار الخدمة بصورة كاملة.

وأوضح أن الحل الدائم يتمثل في الانتهاء من تنفيذ مأخذ محطة إدفينا المغذي لمركزي رشيد وإدكو، والذي من المنتظر أن يسهم في رفع كفاءة منظومة مياه الشرب وتحقيق استقرار الضغوط بالمركزين.