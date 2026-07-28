مانشستر يونايتد يخطط للتخلص من زيركزي

يتجه نادي مانشستر يونايتد للتخلي عن مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام عدد من الأندية الإيطالية بالتعاقد معه.

وفقد زيركزي مكانته الأساسية في ملعب أولد ترافورد، بعدما بدأ خمس مباريات فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز تحت قيادة مايكل كاريك وروبن أموريم الموسم الماضي، ما أدى إلى تصاعد الشائعات حول مستقبله.

وكان المهاجم الهولندي قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بولونيا عام 2024 مقابل نحو 36.5 مليون جنيه إسترليني، ويسعى النادي لتجنب خسارة مالية كبيرة من خلال استعادة أكبر قدر ممكن من قيمة الصفقة.

وسجل زيركزي هدفًا رائعًا في فوز يونايتد الودي بنتيجة 5-0 على روزنبورج، ما زاد اهتمام يوفنتوس وكومو بضمه.

ومع اقتراب اعتماد كاريك على بنيامين سيسكو وماتيوس كونيا كخيارات أساسية في مركز المهاجم، يبدو أن فرص زيركزي في المشاركة ستكون محدودة، ما يجعل رحيله هذا الصيف احتمالًا متزايدًا.