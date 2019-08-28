علامات استفهام جديدة تحوم حول مستقبل أوزيل مع المدفعجية

يتواصل غياب الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل عن تشكيلة "المدفعجية" وسط تجاهل المدرب أوناي إيمري. ورغم تعدد الأسباب إلا أن أوزيل لم يشارك في أي مباراة من الموسم الحالي رغم مرور ثلاث جولات، فهل أزفت ساعة الرحيل؟

غاب مسعود أوزيل عن تشكيلة أرسنال في مباراته أمام ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي رغم أنه كان في كامل لياقته، لتنطلق موجة من التكهنات والشائعات حول مستقبل الدولي الألماني السابق من جديد هل يعود تجاهل المدرب أوناي إيمري للاعبه لأسباب وجيهة أم خطط أرسنال بدأت تمضي بدون خدمات صانع ألعابه ذي الأصول التركية؟

ومهما كان السبب فإن أوزيل ما يزال حتى الآن في انتظار بدء موسمه في قميص "المدفعجية"، إذ لم يشترك في أي مباراة منذ بدء الموسم الحالي للبريميرليغ . وبعد أن تعرض أوزيل وزميله في الفريق سياد كولاسيناك لعملية سطو قُبيل بداية الموسم، فضل أرسنال عدم إشراكهما في المباراة الافتتاحية للموسم بسبب مخاوف أمنية. وبينما كان نصيب كولاسيناك الجلوس على مقاعد بدلاء "المدفعجية"، فإن هذه المقاعد ضاقت على أوزيل حتى الآن.

وفي مباراة أرسنال مع بيرنلي أيضاً أعلن النادي عن غياب أوزيل عن تشكيلة المدرب أيمري بسبب المرض، حيث الأطباء الدولي الألماني السابق بالراحة. لكن أوزيل الذي عاد إلى التدريبات الفريق قُبيل مباراة بيرنلي، أعلن عن استعادة صحته وجاهزيته قبل مباراة الفريق مع ليفربول التي خسرها "المدفعجية" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. بيد أن هذا الإعلان لم يغير من تجاهل أيمري للاعب خط الوسط الألماني.

ورغم هذا التبرير أو ذلك فإن سبب تواصل غياب أوزيل يبقى غير معروف حتى الآن، بيد أنه راح يزيد من تداول الشائعات حول مستقبل بطل كأس العالم 2014 مع "المدفعجية" من جديد. وتغذي هذه الشائعات العلاقة المتذبذبة بينه وبين المدرب أوناي إيمري منذ الموسم الماضي، حتى أنه بات من المرشحين لمغادرة النادي منذ فترة ليست بالقصيرة.

ويبدو أن تصريحات وكيل أعمال اللاعب أركوت سوجوت يوم أمس حول حسم مستقبله مع أرسنال لم تضع حداً لهذه التكهنات بشأن التقارير الصحفية التي تفيد بإمكانية رحيل لاعب الجانرز في موسم الانتقالات الصيفي.

بوجود هنريك مخيتريان الأصغر سناً وداني سيبايوس فقد بات أوزيل في منافسة مع اسمين لهما شهرتهما في المعركة حول مكان في وسط ميدان "المدفعجية". وعلى الرغم من تصريحات وكيل أعمال اللاعب أركوت سوجوت أمس حول حسم مستقبله مع أرسنال، إلا أن إدارة "المدفعجية" باتت عازمة على ما يبدو على التخلص من أوزيل براتبه القياسي الذي يصل إلى 350 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، كما تفيد الكثير من التقارير الصحفية، التي تكهنت بإمكانية رحيل لاعب الجانرز في موسم الانتقالات الصيفي. يُذكر أن عقد أوزيل مع أرسنال ينتهي في صيف 2021.