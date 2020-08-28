«الأمل حياة» موضوع خطبة الجمعه بالبحر الأحمر

كشفت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن عنوان موضوع خطبة الجمعة، وهو "الأمل حياة"، تفاؤلا بعودة صلاة جمعة، بعد انقطاع عدة شهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد دكتور كمال سيف وكيل وزارة الأوقاف، عن تجهيز 234 مسجداً لاستقبال المصليين لأداء صلاة الجمعة، في مساجد الكبرى بمدن تلمحافظة طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وأشار محمود الشيمي مدير أوقاف البحر الأحمر، إلى أنه تم تسكين الأئمة والخطباء المعينين بوزارة الأوقاف والخاضعين لقانون الخطابة بالوزارة في جميع المساجد الكبرى لإقامة أول صلاة جمعة داخل المساجد عقب ظهور جائحة كورونا المستجد طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير وتعقيم جميع المساجد.

و جهزت أوقاف البحر الأحمر 234 مسجدا بمدن المحافظة بواقع 100 مسجدًا بمدينة الغردقة، و26 مسجدًا بمدينة رأس غارب، و34 مسجدًا بمدينة سفاجا، و27 مسجدًا بمدينة القصير،و 11 مسجدًا بمدينة مرسى علم، و36 مسجدًا في مدينة الشلاتين وحلايب وأبو رماد جنوب البحر الأحمر.