تامر حسني ومحمود العسيلي يطرحان فيديو كليب «اختراع»

طرح الفنانان تامر حسني، ومحمود العسيلي، كليب أغنيتهما الجديدة، تحت اسم «اختراع»، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي، والكليب من إخراج تامر حسني، وتم تصويره في الساحل الشمالي الأسبوع الماضي.



ويقول مطلع الأغنية: «معروف أنا من زمان.. ولا واحدة بتملالي عينيا.. جات هي حصل جنان.. شكلي هيتعلم عليا.. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير.. وانا ايه فاكر نفسي خبرة.. وبوقع ناس كتير.. وبعدي من خرم ابره.. قال ايه جامد خطير.. خدت درس ميه ميه»، وتدور فكرة الكليب حول شابان لديهم الكثير من العلاقات النسائية، ولكنهما يقعان في حب فتاتين ويقررا الزواج بهما.



وشارك المطرب محمود العسيلي جمهوره المتابع لحسابه الرسمي على إنستجرام، قصته مع الفنان تامر حسني، حيث فاجأ الجميع بأن علاقته بتامر تمتد منذ أن كان الاثنين زملاء في مدرسة ابتدائية واحدة.



وقال العسيلي: "هحكي قصة محدش يعرفها خالص، حتى تامر حسني مكانش مجمع إن الشخص دا أنا لحد ما فكرته".



وأضاف: "كنا في مدرسة واحدة أنا وتامر، وأنا كنت في سنة خامسة ابتدائي، وتامر كان التلميذ اللي مسؤل عن عروض حفلات التخرج وكان هيغني ويعمل عرض استعراضي كبير".



وتابع: "جابوله في المدرسة ٤ أصوات عشان يختار منهم حد يغني معاه، بس كنا بنغني إنجليزي واخترني أنا عشان أشارك في العرض وكنت فرحان اوي".



وأكمل: "الفكرة من الموقف إن تامر نفس الشخص ونفس القلب اللي قابلته من أيام المدرسة لحد دلوقتي، وعايز أقوله إني أنا برضه فرحان نفس الفرحة، ومتشرف باختيارك ليا لمشاركتك الأغنية العسل دي وإحنا كبار، ومحققين أحلامنا، بالمناسبة أنت بجد مخرج جامد يا تيمو".



فيما أثنى تامر حسني على كلام «العسيلي»، ونشر تامر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: "حبيبي يا صديق العمر، يا فنان يا كبير، أنا اللي فرحان بنجاحك الكبير، وفخور إننا بعد العمر دا كله نتجمع، محققين أحلام الطفولة، ربنا يوفقنا يا صاحبي".





