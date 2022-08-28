مقتل وإصابة 3 جنود سوريين إثر هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش في تل طويل

اعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين، جراء هجوم شنه مسلحون، من منطقة التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية شمال شرق البلاد، على موقع للجيش السوري غربي جبل تل طويل.

وقال نائب مدير المركز اللواء أوليج يجوروف، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، إن مسلحين من منطقة التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية في سوريا شنوا هجوما على مركز كتيبة لواء الدبابات 134 التابع للجيش السوري غرب جبل تل طويل، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين.

وأوضح يجوروف، أن الهجوم نفذه المسلحون بطائرة بدون طيار، مشيرا إلى أن الاعتداء يظهر عجز ما يسمى بـ"تحالف مكافحة الإرهاب" بقيادة واشنطن عن ضمان السيطرة على منطقة التنف وقمع الأعمال الإرهابية منها.



