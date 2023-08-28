البنك المركزي الصيني يضخ 332 مليار يوان في النظام المصرفي اليوم

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ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين 332 مليار يوان (46.2 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8%.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"،عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من ناحية أخرى حدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان الصيني بمقدار 27 بيب إلى 7.1853 يوان لكل دولار اليوم مقابل 7.1883 يوان لكل دولار يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفوري.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى في اليابان قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.