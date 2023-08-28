مسؤول تركي: نتوقع رفع التبادل التجاري مع السعودية إلى 30 مليار دولار

قال رفعت حصارجكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إنهم يتوقعون رفع التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، خلال اجتماع طاولة مستديرة تركي سعودي، بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، ورجال أعمال من كلا البلدين،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء .

وأضاف "حصارجكلي أوغلو" أنهم يتوقعون نمواً كبيراً في التبادل التجاري بين تركيا والسعودية، بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح أنه وبفضل الزخم الحالي في العلاقات بين أنقرة والرياض، يتوقعون ارتفاع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وإلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد أن عالم الأعمال التركي مستعد للانخراط في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا، والسياحة، والنقل والطاقة وغيرها من المشاريع التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

وأشاد "حصارجكلي أوغلو" كذلك بعراقة ومتانة الروابط التجارية والاقتصادية بين تركيا والسعودية، معرباً عن رغبتهم في تعميق وتنويع هذه الروابط.

وفي سياق متصل، قال "حصارجكلي أوغلو" إن تركيا شهدت حتى اليوم استثمارات سعودية مباشرة بقيمة ملياري دولار.

في المقابل، نفّذت شركات المقاولات التركية حتى الآن مشاريع بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة، بحسب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام في الشهر الماضي بجولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات بهدف تعزيز العلاقات بين بلاده ودول الخليج الثلاث، فضلا عن زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.