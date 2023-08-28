مسؤول إيراني: قادرون على حل قضية حقل أرش مع الكويت

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" : نحن قادرون على حل قضية حقل "ارش" مع الكويت وفقا للقرارات الدولية والموقع التاريخي لكلا البلدين.

جاء ذلك خلال حوار اجرته قناة "المسيرة" اليمنية مع كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني ، حيث تناولت معه شتى القضايا الاقليمية، بما في ذلك استئناف المفاوضات بين صنعاء والرياض، مضافا الى ملف حقل ارش (الدرة) للنفط والغاز بين ايران والسعودية والكويت،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد.

واوضح، "نحن لا نختلف مع الجانب السعودي لان حدودنا واضحة معهم".

وتابع : ان موضوع ترسيم الحدود البحرية بين ايران والسعودية والكويت لطالما كان مطروحا على الطاولة؛ مؤكدا بان "هذه القضية لن تشهد اي تعقيد في ظل النوايا الحسنة لدى المسؤولين الايرانيين وعلاقاتنا الجيدة مع الكويت".

و تقول إيران إن الحقل المعروف في السعودية والكويت باسم "الدرة"، وفي إيران باسم "آرش"، يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.

وفي الشهر الماضي أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا يفيد بأن "المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة".

ومن جانبها اصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا مماثلا .