محمد رحيم يحتفل بنجاح أغنيته «برة المقاييس» بعد تحقيقها مليون مشاهدة

احتفل الفنان محمد رحيم، بنجاح أغنيته الجديدة بعنوان "برة المقاييس" التي طرحها منذ أيام، وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه، وصورت على طريقة الفيديو كليب، حيث اقتربت من المليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب، في أقل من أسبوع من طرحها.

ولاقت الأغنية رواجا كبيرا بدول أوروبية وتجلى ذلك من خلال بعض الفيديوهات والقصص المصورة لعدد من الجمهور الأوروبي، وهم يستمعون للأغنية داخل سياراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رحيم، في بيان صحفي، إن النجاح الذي حققه في أوروبا، هو ما يسعى إليه بالوصول، من خلال الموسيقى التي يقدمها بوصول الروح المصرية الموسيقية للعالم كله وخصوصا بعد تكريمه من جمعية "ساسيم" الفرنسية بدرع التكريم الماسي كأول عربي ومصري يحصل على هذه الجائزة.

من ناحية أخرى، أعرب محمد رحيم عن سعادته البالغة بنجاح الديو الغنائي بين محمد منير وميريام فارس بعنوان "الساحل الشمالي" من كلماته وألحانه وتوزيعه، وحققت نجاحا كبيرا خلال أيام.

في الوقت نفسه يجهز الموسيقار محمد رحيم لعدة مشاريع غنائية جديدة، مع عدد من نجوم الغناء بالوطن العربي سيكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.