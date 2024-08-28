منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطوباس وطولكرم، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وتدمير كبير في الطرق والبنى التحتية والمنشآت المدنية، معتبرة ذلك امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وحملت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية المباشرة عن تداعيات هذه الجرائم النكراء التي تستدعي المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي.

ودعت، في الوقت نفسه، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.