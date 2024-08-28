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اليوم.. العرض الأول لفيلم صالح مرسي على شاشة الوثائقية


نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 3:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 3:04 م

تعرض قناة الوثائقية في العاشرة مساء اليوم، الفيلم الوثائقي "صالح مرسي" عن رحلة وحياة الكاتب والسيناريست الكبير الراحل صالح مرسي.

صالح مرسي، أثرى الشاشة المصرية والعربية بأعمال درامية ناجحة جسّدت بطولات رجال المخابرات العامة المصرية، خلال فترات تصاعد الصراع العربي الإسرائيلي، مثل "رأفت الهجان"، و"الصعود إلى الهاوية"، و"دموع في عيون وقحة". لا يتوقف الفيلم عند حياة صالح مرسي بوصفه "سيناريست"، ورائدًا لأدب الجاسوسية فحسب؛ بل يسلط الضوء أيضًا على محطات مهمة في حياته الشخصية والمهنية، بدايةً من نشأته ودراسته، ثم عمله في عالم البحّارة، وصولًا إلى دخوله عالمي الصحافة والأدب.


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