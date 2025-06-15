وزير الدفاع الألماني: لم نتلق طلبات من إسرائيل تتعلق بحربها مع إيران

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن القوات المسلحة الألمانية، لم تتلق أية طلبات من إسرائيل تتعلق بحربها مع إيران.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال بيستوريوس اليوم الأحد: «نحن لا نقوم بأي تجهيزات، ولا أعلم بأي شكل ينبغي أو مسموح لنا بالمشاركة الفاعلة في هذا الصراع، وبالتالي فإن هذا السؤال ليس مطروحا بالنسبة لنا».

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس صرح في وقت سابق بأن إسرائيل طلبت من ألمانيا توفير مواد مكافحة الحرائق، وأضاف: «سنشرع فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعهد بتقديم الدعم لإسرائيل في حال تعرضها لهجوم انتقامي من إيران.

وقبل دقائق قليلة من شن إيران هجومها بالصواريخ على إسرائيل مساء أول أمس الجمعة، قال ماكرون: «إذا تعرضت إسرائيل لهجوم ضمن إجراء انتقامي من إيران، فإن فرنسا، نظرا لنفوذها، ستشارك في العمليات الهادفة إلى حماية إسرائيل والدفاع عنها، طالما كانت قادرة على ذلك».