 ضبط قاتل سائق توك توك وإلقاء جثته أمام مقابر العدوة في إدفو بأسوان - بوابة الشروق
الأحد 15 يونيو 2025 7:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط قاتل سائق توك توك وإلقاء جثته أمام مقابر العدوة في إدفو بأسوان

حمادة بعزق
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 7:12 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 7:12 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة إدفو شمال محافظة أسوان، في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك، وإلقاء جثته أمام مقابر قرية العدوة التابعة لمركز إدفو.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على جثة شاب ملقاة أمام مدافن العدوة، وتبين من الفحص أنها لشاب يُدعى زياد، يبلغ من العمر 21 عامًا، تعرض للضرب وطعنة نافذة في الرقبة.

وأفادت التحريات الأولية أن الجريمة ارتُكبت بدافع سرقة التوك توك، حيث قاوم المجني عليه محاولة الاستيلاء على المركبة، فقام المتهم بالاعتداء عليه بضربات على الرأس وطعنه بسلاح حاد.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة إدفو، برئاسة الرائد أمجد إيهاب، من القبض على المتهم خلال أقل من 48 ساعة، بعد وضع خطة محكمة وتضييق الخناق عليه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الحادث.

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