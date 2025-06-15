قرر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل خلال اجتماع قرعة التجديد النصفي لمجلس الإدارة زيادة المعاشات بقيمة 10% بداية من شهر يوليو المقبل، ليصبح 2275 جنيهًا.

كما أعلن مصطفى كامل خلال اجتماع قرعة التجديد النصفي لمجلس الإدارة تخصيص 5 آلاف لكل مريض سرطان من أعضاء الجمعية العمومية، ليعينهم على الحياة، لأنه مرض قاسٍ ولابد أن نكون رحماء.

وأُجريت اليوم قرعة التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك بمقر النقابة، وسط حضور كامل لأعضاء المجلس، ما عدا الفنانة نادية مصطفى بسبب سفرها.

وأسفرت القرعة عن بقاء 6 أعضاء في مناصبهم حتى نهاية الدورة الحالية، وهم الدكتور محمد عبد الله، والدكتور أحمد أبو المجد، وعلي الشريعي، وأيمن أمين، والدكتور عاطف إمام، وخالد بيومي، بينما خرج 6 أعضاء آخرون من المجلس، وهم الفنان حلمي عبد الباقي، ومنصور هندي، ونادية مصطفى، ومحمد صبحي، وعلاء سلامة، وأحمد العيسوي، على أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي يوم 29 يوليو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة، ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

وقد سادت بعد إعلان القرعة أجواء من الشفافية والاحترام المتبادل بين أعضاء المجلس، حيث تمت القرعة على نحو علني، بحضور جميع الأعضاء، وبرعاية الفنان مصطفى كامل، الذي أكد في كلمته على أهمية استكمال المسيرة بروح التعاون والالتزام تجاه أعضاء النقابة.

ومن المقرر فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي يوم 22 إلى يوم 24 من شهر يونيو الجاري، وتُجرى العملية الانتخابية يوم 29 من شهر يوليو المقبل.

وأكد مؤخرًا النقيب مصطفى كامل على التزامه بالعهد والقانون، قائلًا: "سأظل محافظًا على العهد والوعد حتى نهاية فترة ولايتي بإذن الله، ولن أخالف القانون، فالعدل أساس المُلك".

قرعة التجديد النصفي تُعد استحقاقًا قانونيًا التزم به النقيب العام الفنان مصطفى كامل، إيمانًا منه بأهمية ترسيخ مبدأ العدالة، واحترامًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصًا على أن تسير النقابة في مسارها الصحيح، الذي يصون حقوق الأعضاء ويحفظ هيبتها.