نتنياهو يكشف عن مشاركة طيارين أمريكيين في إسقاط مسيرات تتجه نحو إسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أن طيارين أمريكيين شاركوا في إسقاط مسيرات تتجه نحو إسرائيل.

وذكر نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران.

وأشار أيضا إلى أن "استخباراتنا دلت على أن إيران أرادت نقل الأسلحة النووية إلى الحوثيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترامب لشبكة في تصريحات لشبكة "ايه بس سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة "ليست متورطة في هذا الصراع حاليًا".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه "من الممكن" أن تتدخل الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.