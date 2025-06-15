الإسعاف الإسرائيلي: سقوط صواريخ إيرانية بـ3 مواقع في حيفا وتسجيل إصابات

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بسقوط عدد من الإصابات في الصفوف الإسرائيليين بمنطقة حيفا، جراء الصواريخ الإيرانية.

وقال الإسعاف، في تحديث له، إنه يتم التعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا.

بدورها، أوضحت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بحدوث إصابة مباشرة في مبنيين سكنيين بلواء الساحل وأخرى في مبنى سكني بلواء الجنوب خلال الهجوم الصاروخي الإيراني.

جاء ذلك في وقت قالت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن هناك استعدادات لعمليات إطلاق صواريخ جديدة من إيران خلال الدقائق القادمة.

وبدأت إيران موجة جديدة من الهجمات على إسرائيل، وأطلقت عددًا كبيرًا من الصواريخ على مناطق عدة.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.