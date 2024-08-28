رئيس ريان إير للطيران يدعو إلى فرض قيود على تناول الكحوليات في المطارات للحد من العنف على متن الطائرات

دعا الرئيس التنفيذي لشركة طيران "ريان إير" الأيرلندية ذات الميزانية المحدودة، مايكل أوليري، إلى فرض قيود فيما يتعلق بتناول المشروبات الكحولية في المطارات لمعالجة ارتفاع الاضطرابات على متن الطائرات.

وقال أوليري، لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، إنه ينبغي خفض عدد المشروبات التي يسمح للركاب بتناولها إلى اثنين كحد أقصى في الرحلة الواحدة للحد من ارتفاع السلوكيات المعادية للمجتمع والعنف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف أوليري أن نوبات العنف العنيفة تحدث أسبوعيا مع تناول الكحول، خاصة عند مزجه بمواد أخرى.

وقال أوليري: "لا نريد أن نحرم الأشخاص من تناول الكحوليات. لكننا لا نسمح للأشخاص بالقيادة تحت تأثير الكحول، ومع ذلك نواصل وضعهم على متن الطائرات على ارتفاع 33 ألف قدم".

وأضاف أوليري أنه من الصعب على شركات الطيران التعرف على الأشخاص المخمورين عند البوابات، خاصة عند الصعود للطائرات ضمن مجموعة.

وقال أوليري: "في الأيام الخوالي، كان الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكحول يسقطون أو ينامون في نهاية المطاف. ولكن الآن هؤلاء الركاب يتناولون أيضا أقراصا ومساحيق"، مضيفا أنه بسبب "هذا المزيج، تطرأ سلوكيات أكثر عدوانية يصبح من الصعب جدا التحكم فيها."

وقال أوليري إن موظفي شركة ريان إير يقومون بتفتيش حقائب الركاب قبل السماح لهم بالصعود إلى الرحلات المتجهة إلى إيبيزا، وهي إحدى "وجهات الحفلات" التي تعد الأكثر تضررا والتي تشمل بعض الجزر اليونانية.