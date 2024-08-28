السعودية والإمارات تستحوذان على النصيب الأكبر من التمويلات للشركات الناشئة خلال النصف الأول من 2024

- 412 مليون دولار للسعودية و225 مليون دولار للإمارات ومصر تحصل على 86 مليون دولار

حصلت كل من السعودية والإمارات ومصر على 723 مليون دولار من تمويلات رأس المال الجريء الموجهة لـ الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة انخفاض 72% على أساس سنوى بحسب تقرير صادر عن منصة ماجنيت.

وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات بالمنطقة خلال النصف الأول من العام بلغت 768 مليون دولار لتسجل أقل قيمة منذ جائحة كورونا ويرجع ذلك إلى تراجع حجم الصفقات بالمنطقة بنسبة 18% ليصل إلى 211 صفقة.

ونجحت السعودية في الحصول على تمويلات بقيمة 412 مليون دولار لتأتي في المرتبة الأولي من بين دول منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2024، وجاءت في المرتبة الثانية الإمارات والتي جمعت شركاتها الناشئة 225 مليون دولار.

وجذبت الشركات الناشئة في مصر 86 مليون دولار خلال النصف الأول، حيث انخفضت قيمة التمويل بنسبة 75% على أساس سنوي بسبب غياب الصفقات الكبيرة. على الرغم من ذلك، حافظت مصر على مكانتها كثالث أكثر دولة في جمع التمويل للشركات الناشئة بالمنطقة ما يعادل 11% من الإجمالي.

أما على صعيد أفريقيا، فقد جمعت أكبر ثلاثة اقتصادات في القارة السمراء 304 ملايين دولار من تمويلات رأس المال الجريء خلال النصف الأول من العام الحالي، وجاءت في المقدمة نيجيريا بقيمة 139 مليون دولار ومصر بـ 86 مليون دولار وجذبت جنوب أفريقيا 79 مليون دولار.

وشهدت دول المنطقة في النصف الأول من 2024، زيادة 30% على أساس سنوي في العدد الإجمالي لمستثمري رأس المال الجريء إلى 262 مستثمراً. وعلى الرغم من ذلك فإن قيمة الصفقات الاستثمارية التي شارك فيها المستثمرون خلال تلك الفترة، صغيرة مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الارتفاع مدفوعاً في المقام الأول بزيادة 75% على أساس سنوي في عدد المستثمرين الدوليين خلال نفس الفترة إلى 126 مستثمراً دولياً "مما يسلط الضوء على الاهتمام العالمي المتزايد بمنظومة الشركات الناشئة" لديها، حسب التقرير.

ونما عدد المستثمرين المحليين في المنطقة بنسبة 8%، وجاءت السعودية والإمارات كأكثر الدول نموا في أعداد المستثمرين المحليين ويؤكد ذلك على التركيز الإقليمي القوي لرعاية الشركات الناشئة المحلية"، وفق التقرير.

وخلال عام 2023، جمعت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي، وما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري الذي تم جمعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023، حسب بيانات "ماجنيت".