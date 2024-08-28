 زيلينسكي يعلن إطلاع بايدن على خطة أوكرانية لإنهاء الصراع مع روسيا في سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يعلن إطلاع بايدن على خطة أوكرانية لإنهاء الصراع مع روسيا في سبتمبر المقبل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
كييف (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 4:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 4:45 م

من المقرر أن يقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطته لإجبار روسيا على وقف غزوها لبلاده للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وقال زيلينسكي إن الخطة تستخدم الدبلوماسية والخطوات "الاقتصادية"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أعلن زيلينسكي أنه سيقدم الخطة إلى المرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

ويختلف كل من ترامب وهاريس بشكل كبير حول حل الصراع في أوكرانيا، حيث تعهد بايدن وهاريس بدعم كييف طالما دعت الحاجة، فيما أثار ترامب مرارا وتكرارا الشكوك حول التزامات الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المرجح أن تواجه محاولة إجبار روسيا على سحب قواتها عقبات.

وسيتعين على أي مبادرة أوكرانية من هذا القبيل أن تعتمد بشكل كبير على الدعم المستمر من قبل الحلفاء الغربيين.


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