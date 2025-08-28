نادي الأسير: احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء من أبشع سياسات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني

ندد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، بسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، مؤكّدًا أن هذه الجريمة المستمرة تُعد من أبشع سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء.

وقال مدير عام نادي الأسير، أمجد النجار والمتحدث الرسمي، إن:" الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثامين 50 شهيدًا وسيدتان من أبناء محافظة الخليل، في ثلاجات مستشفى "أبو كبير"، في واحدة من أكثر السياسات اللاإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسر الفلسطينية"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

ووصف النجار هذه السياسة بأنها "فاشية ومتوحشة"، مؤكّدًا أن "الاحتلال لا يكتفي بقتل الفلسطينيين، بل يواصل معاقبتهم بعد استشهادهم من خلال احتجاز جثامينهم وحرمان عائلاتهم من دفنهم ووداعهم بكرامة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والإنسانية".

وأضاف: "هذه الجريمة تُشكّل أداة قمع ووسيلة ضغط نفسي وسياسي على الشعب الفلسطيني، وتهدف لترهيب العائلات الفلسطينية ومنعها من ممارسة حقها الطبيعي في الحزن والوداع والدفن".

وأكد نادي الأسير أن احتجاز جثامين الشهداء يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، لا سيما الاتفاقية الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والمعاملة المهينة، مطالبًا المجتمع الدولي، ولجان حقوق الإنسان، والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم والضغط من أجل الإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة.