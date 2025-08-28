بريطانيا تستدعي سفير روسيا إثر إصابة مبنى ثقافي لها بكييف

استدعت بريطانيا السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، إلى وزارة الخارجية بعد تضرر مبنى المجلس الثقافي البريطاني جراء هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، إن هجمات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على كييف ليلة أمس أسفرت عن مقتل مدنيين.

وأضاف أن الهجمات أسفرت أيضا عن تدمير منازل وألحقت أضرارا بمبان، من بينها المجلس الثقافي البريطاني، وبعثة الاتحاد الأوروبي في كييف.

وأضاف أنه تم استدعاء السفير الروسي إلى الخارجية البريطانية، والتأكيد على ضرورة "وقف القتل والدمار" في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق الخميس، مقتل 14 شخصا، بينهم 3 أطفال، وإصابة العشرات بجروح، إثر غارة روسية على العاصمة كييف.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.