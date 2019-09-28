 رئيس وزراء السودان يبدأ زيارة إلى فرنسا غدا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان يبدأ زيارة إلى فرنسا غدا

أ ش أ
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:12 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:12 م

يبدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك زيارة إلى فرنسا غدا، إذ يتوجه من نيويورك إلى باريس، لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء السوداني، كما يشارك حمدوك في مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بعد غد.

وكان حمدوك شارك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى عددا من زعماء ومسئولي دول عدة، وطلب رفع العقوبات عن السودان، وإزالة اسمه من لائحة الإرهاب.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن شعبه لم يكن راعيا أو داعما للإرهاب، معربا عن شكره لعدد من الدول، من بينها مصر، على دعم بلاده.

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