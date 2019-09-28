الكينية روث تشيبنجيتش تفوز بذهبية ماراثون السيدات في مونديال القوى

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توجت الكينية روث تشيبنجيتش مساء الجمعة بالميدالية الذهبية لسباق ماراثون السيدات في بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى والمقامة حاليا في الدوحة.

وأحرزت روث بهذا الميدالية الذهبية الأولى في هذه النسخة بعدما انطلقت فعاليات هذه النسخة مساء الجمعة.

وتغلبت روث على درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية وأحرزت ذهبية السباق بعدما قطعت المسافة في ساعتين و32 دقيقة و43 ثانية.

وحلت البحرينية روز تشيليمو في المركز الثاني بالسباق بفارق دقيقة واحدة وثلاث ثوان علما بأنها خاضت السباق للدفاع عن اللقب الذي توجت به في النسخة الماضية عام 2017 بالعاصمة البريطانية لندن.

واحتلت الناميبية هيلاليا يوهانس، الفائزة بلقب السباق في دورة ألعاب الكومنولث، المركز الثالث في السباق بفارق دقيقة واحدة و32 ثانية ونالت الميدالية البرونزية.

ورغم فوزها بالذهبية، سجلت روث /25 عاما/ رقما بعيدا تماما عن الرقم الذي سجلته في دبي خلال يناير الماضي وهو ساعتان و17 دقيقة وثماني ثوان والذي جعلها ثالث أسرع متسابقة في تاريخ سباقات الماراثون.

كما أن الزمن الذي سجلته روث في البطولة الحالية هو الأسوأ على الاطلاق في سباقات ماراثون السيدات ببطولات العالم.