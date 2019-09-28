مقتل شخصين على الأقل في انفجار بجنوب غرب باكستان

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ذكر مسؤول أن شخصين على الاقل قُتلا، وأصيب ثمانية آخرون في انفجار قنبلة اليوم السبت، في مدينة تشامان بإقليم بلوشيستان الباكستاني.

وانفجرت القنبلة التي زرعت في دراجة بخارية وسط مدينة تشامان، التي تتاخم إقليم قندهار الأفغاني.

وقال محمد إقبال، أحد مسؤولي الشرطة الإقليمية لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن "شخصين على الاقل قُتلا وأصيب ثمانية آخرون في الانفجار".

وأضاف إقبال إن الانفجار وقع أمام مكتب حزب "جمعية علماء الإسلام" وأصيب واحد من زعماء الحزب في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وتصاعد العنف من قبل المتشددين الإسلاميين ومتمردي البلوش العراقيين مؤخرا في مختلف أنحاء باكستان، لاسيما في إقليم بلوشيستان.

ويتاخم إقليم بلوشيستان، وهو أكبر إقليم في باكستان وأكثره اضطرابا، أفغانستان وإيران.