5 لاعبين يمثلون مصر ببطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة

يخوض خمسة لاعبين من المنتخب الوطني لألعاب القوى بواقع أربعة لاعبين ولاعبة واحدة، بطولة العالم لألعاب القوى والتي ستقام فعاليتها في الفترة مابين 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

يخوض خمسة لاعبين من المنتخب الوطني لألعاب القوى بواقع أربعة لاعبين ولاعبة واحدة، بطولة العالم لألعاب القوى والتي ستقام فعاليتها في الفترة مابين 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

يخوض خمسة لاعبين من المنتخب الوطني لألعاب القوى بواقع أربعة لاعبين ولاعبة واحدة، بطولة العالم لألعاب القوى والتي ستقام فعاليتها في الفترة مابين 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر بالعاصمة القطرية الدوحة.