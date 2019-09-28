5 لاعبين يمثلون مصر ببطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة

يخوض خمسة لاعبين من المنتخب الوطني لألعاب القوى بواقع أربعة لاعبين ولاعبة واحدة، بطولة العالم لألعاب القوى والتي ستقام فعاليتها في الفترة مابين 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر بالعاصمة القطرية الدوحة.
و اللاعبون هم: سالم محمد (3000 متر موانع )، ومصطفي الجمل (إطاحة المطرقة)، و محمد مجدي (دفع الجُلة)، ومصطفي عمرو (دفع الجُلة)، و اللاعبة بسنت حميدة (200 مترعدو).
وتعد بطولة العالم لألعاب القوى من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وتحظى البطولة بمشاركة نحو 2000 رياضي ورياضية من 208 دول سيتنافسون في 49 سباقا ومسابقة.
وسيدافع 37 رياضيا ورياضية عن ألقابهم التي توجوا بها في النسخة الأخيرة التي كانت لندن مسرحا لها قبل سنتين، وسط ترقب لإيجاد خليفة للعداء الأسطوري الجامايكي أوساين بولت المعتزل قبل سنتين بعد أن فرض نفسه سيد سباقات السرعة (100 م و200 م والتتابع 4 مرات 100 م).