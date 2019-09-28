تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا

ذكرت اليوم الجمعة، شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية، أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الحالي على خليفة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد استيعاب صدمة الهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في شرق السعودية يوم السبت قبل الماضي مما أدى إلى توقف مؤقت لنحو نصف إنتاج النفط السعودي.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير "بيكر هيوز" القول إن عدد منصات النفط تراجع خلال الأسبوع الحالي بمقدار 6 منصات عن الأسبوع الماضي إلى 713 منصة مقابل 719 منصة في الأسبوع الماضي، و863 منصة في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع سنوي قدره 150 منصة.

وتراجع عدد منصات الغاز خلال الأسبوع الحالي بمقدار منصتين إلى 146 منصة، مقابل 146 منصة في الأسبوع الماضي و189 منصة في الأسبوع نفسه من العام الماضي بتراجع سنوي قدره 43 منصة.

ووصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إلى 859 منصة، بتراجع قدره 8 منصات عن الأسبوع الماضي.

يذكر أن عدد منصات استخراج النفط والغاز تعتبر مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي.