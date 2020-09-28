 وزارة دفاع آذربيجان تنشر فيديو لطائراتها وهي تدمير دبابات للجيش الأرمني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة دفاع آذربيجان تنشر فيديو لطائراتها وهي تدمير دبابات للجيش الأرمني

نور رشوان
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 11:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 11:16 ص

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير طائراتها للمعدات العسكرية التابعة للقوات الأرمنية، في إقليم قره باغ.
واندلعت صباح أمس الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.


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