طهران تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير محمد جواد ظريف أجرى محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع نظيريه الأذري والأرمني.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن ظريف أجرى الليلة محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع وزير خارجية أذربيجان جيحون بيراموف، ووزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان للاطلاع على آخر التطورات الميدانية بين البلدين.

وأعرب ظريف لنظيريه عن قلقه إزاء الوضع في قرة باغ، داعيا الجانبين إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار والوقف الفوري للأعمال العدائية، وبدء المفاوضات في إطار القانون الدولي والتوجه للحوار.

وأعلن ظريف استعداد طهران لاستخدام كل طاقاتها لإقرار وقف إطلاق النار وبدء المحادثات وإحلال السلام بين الطرفين.

وشهد إقليم قره باغ صباح اليوم الأحد تصعيدا عسكريا جديدا، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرمني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ.