العراق: مقتل 5 أشخاص وإصابة طفلين جراء سقوط صاروخ على منزل غربي بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، أن صاروخ كاتيوشا استهدف منزل أحد العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسبب بقتل 5 أشخاص، (3 أطفال وامرأتين) وجرح طفلين.



كان مصدر أمني عراقي، أعلن مقتل ثلاثة مدنيين جراء سقوط الصاروخ الذي انطلق من منطقة حي الجهاد في بغداد.



وقال بيان قيادة العمليات المشتركة: "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات الأمنية قصارى جهدها في سبيل رعاية مصالح المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبري عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون لممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس".



ولفت البيان ألى أن "هذه العصابات أقدمت عصر اليوم على ارتكاب جريمة جبانة في منطقة البوشعبان (البوعامر) في قضاء الرضوانية في بغداد، عندما استهدفت بصاروخي كاتيوشا منزل أحد العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسببت باستشهاد خمسة أشخاص، (ثلاثة أطفال وامرأتين) وجرح طفلين، وقد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد".



وأضافت أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بإيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، وستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات".



وأوضح البيان أن "الكاظمي شدد على جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وأكد عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل".



وتشهد المنطقة الخضراء الحكومية وثكنات للجيش العراقي تضم افرادا من قوات التحالف الدولي للدعم اللوجيستي وتدريب القوات العراقية ومطار بغداد ومركبات تنقل معدات وبضائع لحساب قوات التحالف لهجمات شبه يومية في مناطق متفرقة من البلاد.