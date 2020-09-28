أمن جنوب سيناء يلقي القبض على صبي حاول اختطاف طفلة في مدينة الطور

ألقت شرطة جنوب سيناء اليوم الاثنين، القبض على صبي يبلغ من العمر ١٥ عامًا، حاول اختطاف طفلة في أحد أحياء مدينة طور سيناء ليلة أمس.

وكان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة طور سيناء، بمحاولة صبي خطف طفلة بمساكن الدبش بالقرب من مدرسة علي مبارك الابتدائية.

وقال شهود عيان، إن الصبي استدرج الطفلة بحجة إنه سوف يمنحها قطة ملونة، وكان خلفها أخوها، وحاول المختطف حملها خلفه على الدراجة النارية، وكتم أنفاسها، ارتفع صوت أخيها بالصراخ، وتجمع الأهالي على صراخ الطفل، وتصادف مرور سيارة شرطة فطاردته، حتى ألقت القبض عليه.

وجرى احتجاز المتهم بقسم شرطة طور سيناء، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وقد أثارت الواقعة مخاوف مواطني مدينة الطور، خاصة أن جرائم الخطف نادرة الحدوث بها وفي جنوب سيناء بشكل عام، وطالبوا الشرطة بمنع دخول الغرباء والمتسولين للمدينة، كما طالبوا مجلس المدينة بإنارة الشوارع المظلمة.