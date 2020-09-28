العثور على جثة فتاة مذبوحة بمنزلها في المحلة

شهدت قرية كفر قرطنة التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، العثور على جثة هامدة لفتاة مذبوحة بسلاح أبيض داخل منزلها.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي كفر قرطنة يفيد بعثورهم على جثة فتاة تدعى " منى . ع" تبلغ من العمر 16 عامًا غارقة في الدماء داخل منزلها، ومصابة بجرح قطعي في الرقبة باستخدام سلاح أبيض.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى مكان الواقعة للتحقيق فيها ومعاينة منزل الفتاة، وتم التحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث.

ويكثف فرع البحث الجنائي بقيادة العقيد خالد عبد الجواد من جهوده لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وتحويلها لمشرحة مستشفى المنشاوي لكشف الطب الشرعي عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى باقي التحقيقات.