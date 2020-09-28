الإمارات تثبت أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر المقبل

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قررت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، اليوم الاثنين، تثبيت أسعار وقود السيارات خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك للشهر السابع على التوالي لتكون عند نفس مستوياتها منذ أبريل الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم، أن مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" أعلنت أسعار الجازولين والديزل لشهر أكتوبر المقبل والتي أقرتها لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%.

وأشارت المؤسسة إلى أن أسعار الشهر المقبل ستكون كالتالي:

وقود الديزل بسعر 2.06 درهم، وسوبر 98 بسعر 1.91 درهم، وخصوصي 95 بسعر 1.80 درهم.

وطبقا للمؤسسة، ستطبق الأسعار اعتبارا من تاريخ أول أكتوبر المقبل.