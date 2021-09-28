وكيل صحة الشرقية لـ«الشروق»: مليون و500 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن مديرية الشؤون الصحية وجميع مراكز تلقي اللقاح تواصل استقبال وتطعيم المواطنين والمسافرين بلقاح كورونا خلال المواعيد المقررة يوميًا، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لتلقي اللقاح.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن عدد المواطنين اللذين تلقوا اللقاح حتى الآن وصل إلى مليون و500 ألف مواطنًا، مشيرًا إلى أنه يوجد بجميع مراكز تلقي اللقاح مختلف أنواص اللقاحات: (استرازينيكا، جونسون، سينو فارم، سينو فاك، سبوتنيك).

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن نسبة الإشغال بالعنايات المركزة في تزايد، ووصلت إلى 40%، لافتًا إلى أن المستشفيات التي بها استقبال وعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا مستشفيات: الصدر –الحميات – حميات سنجها – حميات منيا القمح – حميات فاقوس –حميات بلبيس – طواريء فاقوس، موضحًا أنه إذا استمرت الأعداد في ارتفاع سوف يتم تخصيص مستشفيات أخرى لاستقبال الحالات.

ووجه وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة الواقية، وسرعة التسجيل لأخذ لقاح كورونا لتقليل نسب الإصابة بالفيروس.