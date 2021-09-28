دقلو: محاولة الانقلاب بالسودان جرى الإعداد لها لمدة 11 شهرا في سرية

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، إن القوات النظامية بكل مكوناتها موقفها موحد وتسعى لعبور الفترة الانتقالية في السودان، وذلك حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف دقلو، في كلمة له، اليوم الثلاثاء: "نؤكد على وحدة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية".

وأوضح أن محاولة الإنقلاب التي شهدها السودان مؤخرا، جرى الإعداد لها لمدة 11 شهرا في سرية، قائلا: "القوات المسلحة حقنت دماء الشعب السوداني في التصدي لمحاولة الانقلاب، وتصدت للفتنة في البلاد".

وأكد: "نتمسك بتطبيق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام".