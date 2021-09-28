أصغر ناشطة بيئية تسخر من جونسون وقادة العالم: وعودكم فارغة

سخرت جريتا ثونبرج، أصغر ناشطة بيئية في العالم، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال كلمتها الافتتاحية في قمة المناخ في إيطاليا يوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اتهمت ثونبرج جونسون وقادة العالم بتقديم وعود فارغة، بشأن حل ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تهدد العالم.

وسخرت ثونبرج من جونسون عندما اقتبست جزءً من خطاب ألقاه جونسون في أبريل الماضي، وقالته على لسانه بطريقة ساخرة: "لا يتعلق الأمر ببعض الأحلام السياسية الباهظة الثمن، أو إعادة البناء بشكل أفضل، بلاه بلاه بلاه، الاقتصاد الأخضر، بلاه بلاه بلاه، صافي صفر بحلول عام 2050، بلا بلا بلا (تقصد سخرية)، هذا كل ما نسمعه من قادتنا المزعومين".

وتابعت ثونبرج: "نسمع هذه الكلمات التي تبدو رائعة ولكن حتى الآن لم تتحول إلى أفعال، آمالنا وطموحاتنا تغرق في وعودهم الفارغة"، كما هاجمت حكومات العالم كونها قدمت تعهدات غير كافية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ونالت جريتا ثونبرج لقت أصغر ناشطة بيئية في العالم، بعدما اكتسبت شهرة واسعة في مجال حقوق البيئة قبل سنوات، عندما قادت اعتصاما في مدرستها في السويد برفقة زملائها، للتحذير من خطورة تدمير البيئة والتهاون في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وما يمثله من خطر داهم على حياة البشر حول العالم.