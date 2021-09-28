بيسكوف: روسيا لا تستخدم الغاز كسلاح لمعاقبة أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تستخدم في أي وقت من الأوقات، الغاز كسلاح لمعاقبة أي أحد بما في ذلك أوكرانيا، ولا تنوي القيام بذلك لاحقا.



وعندما طلب منه الرد على الزعم بأن هنجاريا ستحصل على الغاز الروسي عبر خط أطول بكثير من توريده مباشرة عبر أوكرانيا وهو ما يثبت أن موسكو تستخدم الوقود كسلاح لمعاقبة أوكرانيا، شدد بيسكوف على أن "روسيا تستخدم الغاز كأساس تجاري بحت لتحقيق مصالحها الخاصة، ومصالح الشعب الروسي، ومصالح بلادنا ولزيادة رفاهية المواطنين الروس حصرا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأكد بيسكوف، أن توقيع الاتفاقية بين "غازبروم" وهنجاريا، لا ينتهك حقوق أي أحد ولا يخل بالمعايير الدولية.



ونوه ممثل الكرملين، بأن رد الفعل الأوكراني الحاد لا يستدعي أي تدابير جوابية.



وقال: "نحن ننفذ علاقاتنا الثنائية مع هنجاريا. الحديث هنا يجري عن عقد طويل الأجل سيضمن توريد الغاز بشكل موثوق ومنتظم وقابل للتكهن إلى هنغاريا عبر طريق مضمونة ومربحة اقتصاديا. من المستبعد أن يكون لأي دولة، بما في ذلك أوكرانيا، الحق في التدخل في هذا الجانب من العلاقات الروسية الهنجارية".



وتابع بيسكوف: "تحدث الرئيس بوتين عن استعداد روسيا لمواصلة ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، في حال توفر ظروف مناسبة ومجدية اقتصاديا. لا داعي للانتقاد على الإطلاق، وبالطبع لا داعي لردود الفعل الهستيرية هذه".