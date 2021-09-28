المغرب: القرار الفرنسي بشأن تشديد إجراءات تأشيرات الدخول غير مبرر

اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الموقف الفرنسي الجديد بشان تشديد إجراءات تأشيرات الدخول للمواطنين في المغرب "غير مبرر"، مشددا على تعامل المغرب الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية.



وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد أحمد الشيخ، إن "قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية".



وأضاف "من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة".



وأكد بوريطة أن "المغرب يتعامل بشكل عملي مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية، ويشترط وثائق لتسليم وثيقة المرور، وهي مستند يثبت أن الشخص المعني مغربي الجنسية، وثانيا نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية"



وكانت فرنسا قررت في وقت سابق اليوم تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.